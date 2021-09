Renault beteiligt sich an VW-Gebrauchtwagenplattform Heycar

Der französische Autokonzern erwirbt nach eigenen Angaben zusammen mit seinem Finanzdienstleister RCI Bank einen in der Höhe nicht genannten Anteil am Heycar-Betreiber Mobility Trader Holding GmbH. In der Mitteilung heisst es, Renault wolle zur Entwickung von Heycar in Frankreich beitragen. Dazu wird der Gebrauchtwagenspezialist Carizy eingebracht, den Renault 2018 übernommen hat.

Angaben zu den finanziellen Einzelheiten der Transaktion, die bis Ende Dezember abgeschlossen werden soll, machte Renault nicht. Neben VW sind bei Haycar der Autobauer Daimler und der Versicherer Allianz im Boot.

PARIS (Dow Jones)