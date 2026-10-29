|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bücher geöffnet
|
29.10.2026 16:13:37
Renault-Aktie zieht dennoch deutlich an: Wachstum verlangsamt sich im dritten Quartal
Das Wachstum des französischen Autobauers Renault hat sich im dritten Quartal verlangsamt.
Ihr Kurs kletterte am Nachmittag um mehr als 7 Prozent auf 28,25 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf steht damit aber immer noch ein Kursminus von einem Fünftel zu Buche. Analyst Philippe Houchois vom US-Analysehaus Jefferies erkannte im Auftragsbestand Anzeichen dafür, dass Renault anders als andere Hersteller nicht unter Lieferschwierigkeiten leide. Für die Markterwartungen gebe es sogar Chancen nach oben. Jose Asumendi von JPMorgan sprach von einem soliden Quartal.
Im Autogeschäft selbst stagnierten im dritten Quartal die Erlöse. Die Verkäufe gingen um 6 Prozent auf knapp eine halbe Million Fahrzeuge zurück. Besonders die Billigmarke Dacia hatte Einbussen, weil sie Modellumstellungen vornahm. Im vierten Quartal sollen elektrifizierte neue Versionen auf dem europäischen Markt wieder Schub geben. Derweil verkaufte der Konzern von der teureren Kernmarke Renault insgesamt ebenfalls weniger, auf dem Heimatmarkt in Europa aber mehr. Die Firma sprach von einem guten Abschneiden bei leichten Nutzfahrzeugen und Elektroautos.
Das Unternehmen verwies aber auch auf einen scharfen Wettbewerb. Die Franzosen steigerten daraufhin in Europa ihren Anteil derjenigen Autos, die an Privatkunden gehen, auf fast zwei Drittel. Verkäufe an Autovermieter gingen hingegen deutlich zurück. Renault machte wie üblich zum dritten Quartal keine Angaben zu Gewinnkennzahlen.
/men/lew/mis
BOULOGNE-BILLANCOURT (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Renault S.A.
|
30.10.26
|Verluste in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (AWP)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Renault am 29.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.