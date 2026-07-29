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Prognose steht 29.07.2026 20:32:00

Renault-Aktie: VW-Konkurrent mit besser als erwarteten Zahlen

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Renault hat im ersten Halbjahr den Umsatz stärker als erwartet gesteigert und operativ besser abgeschnitten als von Analysten prognostiziert.

Renault
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Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmassnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert. Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der französische Autobauer besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete der Volkswagen-Konkurrent einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr.

BOULOGNE-BILLANCOURT (awp international)

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