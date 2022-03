Renault-Aktie verliert: Renault setzt Industrieaktivität in Russland aus - Margenprognose gesenkt

Als Folge werde die Prognose für die operative Marge der Gruppe im laufenden Jahr auf rund drei Prozent gesenkt, teilte der Konzern am Mittwochabend in Boulogne-Billancourt mit. Bisher hatte das Ziel bei mindestens vier Prozent gelegen. Die Massnahmen betreffen die Produktion in Moskau. Mit Blick auf den Anteil an Avtovaz würden die möglichen Optionen bewertet, hiess es weiter.

Renault hatte in der Corona-Krise im Jahr 2020 einen Rekordverlust von 8 Milliarden Euro eingefahren. Die Pandemie verstärkte dabei vorhandene hausgemachte Probleme. Auf dem Höhepunkt der Krise hatte Renault eine staatlich gestützte Kreditlinie von fünf Milliarden Euro eingeräumt bekommen. Vier Milliarden davon hatte das Unternehmen in Anspruch genommen und bereits eine Milliarde wieder zurückgezahlt. Die Renault-Akie verliert an der Pariser Börse zeitweise 2,29 Prozent auf 23,05 Euro.

