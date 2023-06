Renault-Aktie verliert: Renault plant in abzuspaltender Elektrosparte Ampere Kostensenkungen

So sollen die Kosten auf Fahrzeugbasis für die kommende Modellgeneration ab 2027 um 40 Prozent sinken, wie die Franzosen am Montagabend in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Dazu gehört neue Batterietechnik, aber auch eine Reduktion der Teilevielfalt um 30 Prozent. Einige der angestrebten Kostensenkungen sollen auch bereits bei den neuen Modellen Renault 5 ab 2024 und Renault 4 ab 2025 zum Tragen kommen. Ampere soll im zweiten Halbjahr aus dem Renault-Konzern herausgelöst werden und bis 2030 im jährlichen Schnitt 30 Prozent Umsatzwachstum einheimsen.

Derweil bleibt die Führung der neuen Elektro- und Softwaretochter Chefsache: Renault-Konzernchef Luca de Meo wird auch bei Ampere das Sagen haben, wie es zusätzlich hiess. Im zweiten Halbjahr will er mit dem Ampere-Führungsteam auf einem Kapitalmarkttag für Investoren mehr Details zur Strategie vorstellen. Für Ampere hat Renault auch einen Börsengang ins Auge gefasst.

Die Renault-Aktie verliert an der EURONEXT in Paris zeitweise 3,74 Prozent auf 35,50 Euro.

