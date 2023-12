Renault-Aktie unbeeindruckt: Renault veräussert Nissan-Aktienpaket im dreistelligen Millionenwert - Nissan-Aktie leichter

Aktien im Wert von bis zu 765 Millionen Euro sollen an den japanischen Autokonzern veräussert werden, teilte das französische Unternehmen am Dienstag in Boulogne-Billancourt mit. Umgesetzt werden soll der Schritt an diesem Mittwoch. Insgesamt will Renault bis zu 211 Millionen Anteilsscheine verkaufen, was laut Mitteilung rund 5 Prozent des Grundkapitals von Nissan entspricht. Die Aktien gehören zu einem Paket, das Renault vor gut einem Monat in eine französische Treuhandgesellschaft verschoben hatte.

Im November hatten Renault und Nissan eine neue Allianzvereinigung abgeschlossen, die schon länger angekündigt war. Sie sieht vor allem die Reduzierung der Kapitalbeteiligung der Franzosen an den Japanern vor. So wird Renault seinen Anteil an Nissan von gut 43 auf 15 Prozent senken - so viel halten die Japaner auch an dem französischen Autobauer.

In Pars gewinnen Renault-Aktien zeitweise um 0,01 Prozent auf 38,005 Euro. Nissan-Aktien fielen in Tokio zuletzt um 1,10 Prozent auf 569 Yen.

BOULOGNE-BILLANCOURT (awp international)