Renault-Aktie mit kräftigem Plus: Renault beweist Widerstandsfähigkeit: Gewinn trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Unter dem Strich verdiente Renault 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Aufgabe des zuvor wichtigen Geschäfts in Russland den Konzern in die roten Zahlen gerissen und für einen Verlust von 354 Millionen Euro gesorgt.

Den Umsatz steigerte der Volkswagen-Konkurrent um 13 Prozent auf 52,4 Milliarden Euro, dazu trugen vor allem Preiserhöhungen bei, aber auch der Anstieg der Verkaufszahlen. Die operative Gewinnmarge - also der Anteil des Gewinns im Tagesgeschäft vom Umsatz - zog um 2,4 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent an. Die Dividende soll von 0,25 Euro je Aktie ein Jahr zuvor auf 1,85 Euro steigen.

Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) lag 2023 mit 3 Milliarden Euro rund 900 Millionen Euro über dem Vorjahreswert und übertraf die Zielsetzung von mindestens 2,5 Milliarden zudem deutlich. Im laufenden Jahr will Konzernchef Luca de Meo mindestens 2,5 Milliarden Euro an Zufluss einspielen. Die operative Marge soll mindestens bei 7,5 Prozent landen.)

Die Renault-Aktie liegt an der Börse in Paris zeitweise 5,93 Prozent bei 39,925 Euro im Plus.

BOULOGNE-BILLANCOURT (awp international)