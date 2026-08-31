Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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31.08.2026 18:00:38
Renault-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Renault-Aktie preis.
1 Experte rät die Renault-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,38 EUR für die Renault-Aktie, was einem Anstieg von 2,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 29,43 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|26,00 EUR
|-11,65
|24.08.2026
|Barclays Capital
|31,50 EUR
|7,03
|21.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|32,00 EUR
|8,73
|04.08.2026
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|35,92
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
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|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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