Renault-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Renault-Aktie preis.

1 Experte rät die Renault-Aktie zu kaufen, 2 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,38 EUR für die Renault-Aktie, was einem Anstieg von 2,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 29,43 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 26,00 EUR -11,65 24.08.2026 Barclays Capital 31,50 EUR 7,03 21.08.2026 Jefferies & Company Inc. 32,00 EUR 8,73 04.08.2026 Bernstein Research 40,00 EUR 35,92 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch