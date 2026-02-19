Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Gedämpfter Ausblick
|
19.02.2026 09:18:00
Renault-Aktie dennoch stärker: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026
Renault stellt sich im laufenden Jahr auf eine geringere Profitabilität ein.
Konzernchef Francois Provost hatte mehrere strategische Entscheidungen seines Vorgängers Luca de Meo revidiert. So wurde die Elektro- und Softwareeinheit Ampere wieder in den Konzern integriert, einzelne Mobilitätsgeschäfte eingestellt und beim Sportwagenlabel Alpine die Kosten gesenkt. Dadurch soll Renault angesichts wachsender Konkurrenz durch chinesische Hersteller in Europa schlanker und wettbewerbsfähiger werden.
Dabei setzen die Franzosen zugleich auf eine zunehmende Elektrifizierung ihrer Flotte. Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller weltweit gut 2,3 Millionen Fahrzeuge, das war ein Plus von 3,2 Prozent in einem Markt, der den Angaben zufolge lediglich um 1,6 Prozent wuchs. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 57,9 Milliarden Euro.
Unter dem Strich verzeichneten die Franzosen jedoch einen Verlust von 10,9 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür waren die milliardenschweren nicht zahlungswirksamen Belastungen im Zusammenhang mit der bereits im vergangenen Sommer geänderten bilanziellen Behandlung des Nissan -Anteils. Hinzu kamen Restrukturierungskosten und Wertminderungen auf Fahrzeugentwicklungen und bestimmte Produktionsanlagen.
Den Aktionären will Renault dennoch eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Anteilsschein zahlen.
Die Renault-Aktie notiert an der Pariser Börse zwischenzeitlich 2,80 Prozent höher bei 34,12 Euro. /tav/nas/mis
PARIS (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI eröffnet wenig bewegt -- DAX startet schwächer -- Nikkei letztlich im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, steckt der deutsche Leitindex moderate Verluste ein. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.