Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’865 0.4%  SPI 19’085 0.3%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’194 -0.3%  Euro 0.9115 0.0%  EStoxx50 6’087 -0.3%  Gold 5’011 0.7%  Bitcoin 51’828 0.9%  Dollar 0.7723 -0.1%  Öl 71.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Renault-Aktie dennoch stärker: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
TUI-Aktie im Fokus: Vorstand kauft nach Rekordergebnis
Suche...

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gedämpfter Ausblick 19.02.2026 09:18:00

Renault-Aktie dennoch stärker: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026

Renault-Aktie dennoch stärker: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026

Renault stellt sich im laufenden Jahr auf eine geringere Profitabilität ein.

Renault
30.54 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen
Als Gründe hierfür nannte der französische Autobauer die internationale Expansion unter anderem nach Südamerika und in Asien, den Anlauf neuer Elektrofahrzeug-Modelle, sowie zunehmende Konkurrenz in Europa. Die operative Marge dürfte daher 2026 auf 5,5 Prozent sinken, nach 6,3 Prozent im vergangenen Jahr, wie Renault am Donnerstag mitteilte.

Konzernchef Francois Provost hatte mehrere strategische Entscheidungen seines Vorgängers Luca de Meo revidiert. So wurde die Elektro- und Softwareeinheit Ampere wieder in den Konzern integriert, einzelne Mobilitätsgeschäfte eingestellt und beim Sportwagenlabel Alpine die Kosten gesenkt. Dadurch soll Renault angesichts wachsender Konkurrenz durch chinesische Hersteller in Europa schlanker und wettbewerbsfähiger werden.

Dabei setzen die Franzosen zugleich auf eine zunehmende Elektrifizierung ihrer Flotte. Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller weltweit gut 2,3 Millionen Fahrzeuge, das war ein Plus von 3,2 Prozent in einem Markt, der den Angaben zufolge lediglich um 1,6 Prozent wuchs. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 57,9 Milliarden Euro.

Unter dem Strich verzeichneten die Franzosen jedoch einen Verlust von 10,9 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür waren die milliardenschweren nicht zahlungswirksamen Belastungen im Zusammenhang mit der bereits im vergangenen Sommer geänderten bilanziellen Behandlung des Nissan -Anteils. Hinzu kamen Restrukturierungskosten und Wertminderungen auf Fahrzeugentwicklungen und bestimmte Produktionsanlagen.

Den Aktionären will Renault dennoch eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Anteilsschein zahlen.

Die Renault-Aktie notiert an der Pariser Börse zwischenzeitlich 2,80 Prozent höher bei 34,12 Euro. /tav/nas/mis

PARIS (awp international)

Weitere Links:

Renault-Aktie schwächelt: Umsatz in schwierigem Umfeld fast wie erwartet gesteigert

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:11 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:05 SMI bleibt im Rally-Modus
08:59 UBS Logo UBS KeyInvest: Software – KI-Sorge und Comeback-Hoffnung/Kreditkartenanbieter – Robuste Konsumlaune
18.02.26 Marktüberblick: Bayer im Fokus
18.02.26 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
18.02.26 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’396.11 19.51 B5HSYU
Short 14’674.22 13.96 SC7BZU
Short 15’267.20 8.68 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’864.71 19.02.2026 09:04:53
Long 13’271.12 19.79 SCHBZU
Long 12’966.30 13.82 SI9BZU
Long 12’403.25 8.84 S9VBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittwochnachmittag an
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf Höhenflug
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:10 Gastgewerbe in Deutschland unter Druck: Umsatz sinkt 2025 preisbereinigt
09:05 UN-Bericht: Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza
09:05 Aktien Asien: Samsung treibt südkoreanische Börse an
09:13 Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets
08:45 Meloni 'sprachlos': Italien muss Flüchtlingshelfer entschädigen
08:35 Investitionen und höhere Konkurrenz: Renault sieht 2026 niedrigere Gewinnmarge
08:30 ROUNDUP: Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt
08:33 JOST Werke-Aktie fester: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen
08:29 Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht
08:18 Aktien Frankfurt Ausblick: Kleine Verluste - Fed bremst - Airbus schwach