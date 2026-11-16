Renatus Tactical Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Renatus Tactical Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch