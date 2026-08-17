Renatus Tactical Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Renatus Tactical Acquisition A veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch