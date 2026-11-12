Renascience stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Renascience hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5.30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6.680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch