Renascience stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Renascience liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renascience die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.95 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renascience -5.260 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 10.0 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 10.0 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch