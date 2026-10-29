Renasant präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Renasant hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.86 USD. Im letzten Jahr hatte Renasant einen Gewinn von 0.630 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 396.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch