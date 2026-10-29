RenaissanceRe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RenaissanceRe hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4.02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RenaissanceRe 19.40 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat RenaissanceRe 1.58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch