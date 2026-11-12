RENAISSANCE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RENAISSANCE gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte RENAISSANCE -1.650 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.14 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch