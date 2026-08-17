Remixpoint veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Remixpoint hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 12.11 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Remixpoint 6.04 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.49 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch