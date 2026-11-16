Remixpoint stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Remixpoint hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30.32 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 17.75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Remixpoint 8.52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch