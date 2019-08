Remise en état de 14 kilomètres du chemin Hartley Bay à Killarney pour améliorer la sécurité

KILLARNEY, ON, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Investir dans les infrastructures publiques permet de mettre en place des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens à demeurer en sécurité sur les routes, en plus de permettre un accès efficace au travail, à l'école et à la collectivité.

Aujourd'hui, Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, et député de Nickel Belt a annoncé l'octroi d'un financement pour la réfection de 14 kilomètres du chemin Hartley Bay à Killarney.

Le projet consistera à réaligner environ 175 mètres de la route pour enlever les courbes sans visibilité, remplacer trois ponceaux, installer environ 550 pieds de glissière de sécurité et installer des panneaux de sécurité supplémentaires le long des courbes prononcées.

La réfection du chemin Hartley Bay permettra d'améliorer l'état de la route et la sécurité des conducteurs, ainsi que d'assurer la longévité de la route.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement de l'Ontario y consacre plus de 762 000 $ et la municipalité de Killarney alloue plus de 398 000 $ au projet.

La région de Killarney a déjà reçu près de 370 000 $ en investissements en infrastructure du gouvernement fédéral depuis 2016, ce qui a permis à la municipalité d'entreprendre des projets d'infrastructure routière, d'enfouissement et de traitement des eaux usées qui ont bénéficiés la région.

Citations

« L'amélioration des infrastructures de transports contribue à faire en sorte que les Canadiens aient plus de temps à consacrer à leur famille. Une fois terminée, la réfection du chemin Hartley Bay permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la route pour les résidents et les visiteurs. Cet investissement aidera à stimuler le développement économique des entreprises locales et à améliorer le tourisme afin que beaucoup d'autres personnes puissent visiter la belle région de Nickel Belt - Grand Sudbury en toute sécurité! »

Marc Serré, secrétaire parlementaire de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et député de Nickel Belt

« La municipalité est heureuse de recevoir une subvention du plan Investir dans le Canada, qui servira à améliorer le chemin Hartley Bay dans le quartier 2 et à répondre aux préoccupations en matière de sécurité des résidents, des touristes et des entreprises locales. »

Virginia Rook, mairesse de la municipalité de Killarney

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada