Remi Edelstahl Tubulars zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Remi Edelstahl Tubulars hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.52 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.940 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 536.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 60.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 334.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch