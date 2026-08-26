RemeGen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RemeGen gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1.14 USD. Im letzten Jahr hatte RemeGen einen Gewinn von -0.050 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 865.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 763.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch