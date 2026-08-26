RemeGen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RemeGen lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 8.91 HKD. Im letzten Jahr hatte RemeGen einen Gewinn von -0.380 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat RemeGen im vergangenen Quartal 5.98 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 869.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RemeGen 617.2 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch