RemeGen A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RemeGen A hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7.74 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.360 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.20 Milliarden CNY – ein Plus von 808.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RemeGen A 572.0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch