Remedy Entertainment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Remedy Entertainment veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Remedy Entertainment ein Ergebnis je Aktie von -0.040 EUR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.2 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 39.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch