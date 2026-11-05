Remedy Entertainment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Remedy Entertainment hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Remedy Entertainment -0.990 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 225.90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.6 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch