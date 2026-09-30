RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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30.09.2026 18:00:38
RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten
RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,25 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 24,96 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|36,00 GBP
|44,23
|29.09.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|38,22
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
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|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
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|UBS AG
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|RELX Outperform
|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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