RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten

RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,25 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 24,96 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 36,00 GBP 44,23 29.09.2026 Bernstein Research 34,50 GBP 38,22 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch