RELX Aktie News: RELX am Abend mit Kursverlusten

Die RELX-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 40,81 USD abwärts. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,54 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,54 USD. Bisher wurden heute 244'712 RELX-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 37,96 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 39,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 3,69 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,883 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je RELX-Aktie.

