Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’629 0.1%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’049 1.6%  Bitcoin 99’303 2.3%  Dollar 0.8020 0.5%  Öl 66.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Federal Reserve deutet geldpolitische Lockerung an
Gold auf Rekordjagd: Der Preis übersteigt die 4'050-Dollar-Marke
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Suche...

RELX Aktie 28697719 / US7595301083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 20:27:13

RELX Aktie News: RELX reagiert am Mittwochabend positiv

RELX Aktie News: RELX reagiert am Mittwochabend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 45,68 USD.

RELX
42.40 EUR -6.19%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von RELX legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 45,68 USD. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,10 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,07 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106'275 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 23,25 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie im Plus: RELX startet positiv ins Jahr und bestätigt Ausblick

RELX-Aktie im Plus: RELX hat 2024 mehr verdient

RELX-Aktie steigt moderat: Deutlicher Wachstumsanstieg bei RELX


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com