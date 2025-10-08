RELX Aktie 28697719 / US7595301083
08.10.2025 20:27:13
RELX Aktie News: RELX reagiert am Mittwochabend positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 45,68 USD.
Das Papier von RELX legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 45,68 USD. Die RELX-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,10 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,07 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106'275 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 23,25 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den RELX-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
RELX-Aktie im Plus: RELX startet positiv ins Jahr und bestätigt Ausblick
RELX-Aktie im Plus: RELX hat 2024 mehr verdient
RELX-Aktie steigt moderat: Deutlicher Wachstumsanstieg bei RELX
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|
20:27
|RELX Aktie News: RELX reagiert am Mittwochabend positiv (finanzen.ch)
|
16:29
|RELX Aktie News: RELX steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Lexisnexis-Mutter Relx mit leichtem Gewinnrückgang - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
|
24.04.25
|RELX-Aktie im Plus: RELX startet positiv ins Jahr und bestätigt Ausblick (Dow Jones)