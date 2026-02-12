RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
12.02.2026 14:12:00
Relx-Aktie fester: Wachstum etwas schwächer als von Analysten erwartet
Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum.
Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis. 2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund.
Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie legt in London zeitweise 1,94 Prozent auf 20,52 GBP zu.
zb/mis/stk
LONDON (awp international)
