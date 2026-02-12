Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

12.02.2026 14:12:00

Relx-Aktie fester: Wachstum etwas schwächer als von Analysten erwartet

Relx-Aktie fester: Wachstum etwas schwächer als von Analysten erwartet

Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum.

RELX
21.26 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen
Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen.

Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis. 2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund.

Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie legt in London zeitweise 1,94 Prozent auf 20,52 GBP zu.

zb/mis/stk

LONDON (awp international)

