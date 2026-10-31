RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.

7 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,47 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 9,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der RELX-Aktie von 29,92 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 37,60 GBP 25,67 28.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,70 GBP 69,45 27.10.2026 UBS AG 37,80 GBP 26,34 26.10.2026 Deutsche Bank AG 31,00 GBP 3,61 23.10.2026 Barclays Capital 34,00 GBP 13,64 23.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,70 GBP 69,45 16.10.2026 Bernstein Research 34,50 GBP 15,31 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net