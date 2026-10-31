|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.10.2026 18:00:38
RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.
7 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,47 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 9,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der RELX-Aktie von 29,92 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|37,60 GBP
|25,67
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,70 GBP
|69,45
|27.10.2026
|UBS AG
|37,80 GBP
|26,34
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 GBP
|3,61
|23.10.2026
|Barclays Capital
|34,00 GBP
|13,64
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,70 GBP
|69,45
|16.10.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|15,31
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
31.10.26
|RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.