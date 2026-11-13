Relo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Relo hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34.47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38.17 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Relo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 37.18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch