Religare Enterprises stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Religare Enterprises äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.78 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.72 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.58 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch