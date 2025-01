Relief veräussert Vermarktungsrechte für Golike ex-USA an Nutrisens - Aktie steigt

Damit schliesse Relief den angekündigten Übergang von einer direkten Marketing- und Vertriebsinfrastruktur zu einem partnerschaftlichen Modell ab, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht.

Dieser Wandel soll es Relief ermöglichen, die Kostenstruktur zu optimieren und die Ressourcen auf die Weiterentwicklung der Forschungsprogramme zu konzentrieren.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Nutrisens die Marketing- und Vertriebsaktivitäten für Golike in den europäischen Märkten. Zudem habe Relief seine bestehenden Vertriebsvereinbarungen mit Dritten für Golike in anderen Regionen an Nutrisens übertragen, während das Genfer Unternehmen seine Rechte in den Vereinigten Staaten behalte. Dort sei das Produkt exklusiv an Eton Pharmaceuticals lizenziert, heisst es.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Nutrisens erhielt Relief eine Vorauszahlung von 1,2 Millionen Franken. Zudem hat das Unternehmen den Angaben zufolge Anspruch auf bestimmte bedingte Zahlungen. Nach der Zahlung verfügt Relief den Angaben zufolge per 22. Januar 2025 über einen Bargeldbestand von 15,3 Millionen Franken. Dieser werde es dem Unternehmen ermöglichen, wichtige kurzfristige Forschungsmeilensteine zu erreichen und seine strategischen Ziele voranzutreiben, so Relief.

Die Relief-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,13 Prozent höher bei 3,59 Franken.

hr/ys

Genf (awp)