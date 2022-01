Relief und Partner Acer Therapeutics präsentieren ACER-001 an Fachkongressen

Die vorgestellten Daten deuten darauf hin, dass ACER-001 eine potenzielle Alternative zu Natrium- und Glycerin-Phenylbutyrat für die Behandlung von Harnstoffzyklus-Störungen darstellen könnte, teilte Relief am Donnerstag mit.

So werde man auf der kommenden Jahrestagung der Society for Inherited Metabolic Disorders (SIMD) vom 10. bis 13. April 2022 in Orlando ebenso die zusammengestellten Daten vorstellen wie auf der Fachkonferenz Genetic Metabolic Dieticians International (GMDI) vom 4. bis 7. Mai 2022 in Las Vegas.

Der Zulassungsantrag für ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklus-Störungen (UCDs) wird derzeit von der US-Gesundheitsbehörde FDA geprüft. Der 5. Juni 2022 gilt als Zieltermin (PDUFA-Date) für die Entscheidung.

hr/jl

Genf (awp)