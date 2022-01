Relief-Tochter APR erhält Zusage für neues US-Patent

Ein Mittel zur Behandlung von Migräne-Attacken soll künftig auch in flüssiger Form vertrieben werden.

Das US-Patent- und Markenamt (USPTO) habe entschieden, dass ein Patent erteilt werden sollte, wenn alle ausstehenden administrativen Anforderungen erledigt sind, teilte das Westschweizer Unternehmen am Montag mit. Dabei geht es um gebrauchsfertige Einzeldosen in so genannten Stickpacks mit dem Wirkstoff Diclofenac zur Therapie von Entzündungen und zur Schmerzbehandlung.

Das Mittel der Relief-Tochtergesellschaft APR Applied Pharma Research, die 2021 übernommen wurde, wird in den USA und Kanada derzeit unter dem Namen "Cambia" in Pulverform vermarktet. Das Pulver muss vor der Einnahme in Wasser aufgelöst werden. Die neue flüssige Darreichungsform soll die Einnahme erleichtern.

Nach der Erteilung des Patents laufe dieses am 13. Dezember 2039 aus, hiess es.

ys/hr

Zürich (awp)