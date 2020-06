Relief Therapeutics verschiebt Generalversammlung wegen formaler Mängel - Aktie tiefer

Das Biotechnologieunternehmen Relief Therapeutics verschiebt seine für den 19. Juni angesetzte ordentliche Generalversammlung auf den 17. Juli 2020.

Bei der Publikation der Einladung zur Generalversammlung wurde eine formale Vorgaben nicht erfüllt, wie einer Mitteilung Relief Therapeutics vom Mittwochabend zu entnehmen ist.

Die Tagesordnung und die Anträge des Verwaltungsrats an die Aktionäre blieben unverändert, heisst es in der Mitteilung. Die neue Einladung werde nun an die Aktionäre versandt. Wegen der Covid-19-Pandemie werde die Generalversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre abgehalten werden. Das Unternehmen entschuldigt sich in der Mitteilung bei seinen Aktionären.

An der SIX gibt die Aktie von Relief Therapeutics derzeit 0,77 Prozent nach auf 0.03 Franken.

