Relief Therapeutics verkauft seine PKU-Riegel neu auch in Europa

Genf (awp) - Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics verkauft seinen medizinischen Lebensmittelergänzungs-Riegel neu auch in Europa. Für die USA hatte Relief die Verfügbarkeit erst vor einigen Tagen angekündigt. Der Riegel richtet sich vor allem an Menschen, die an Phenylketonurie (PKU) leiden, einer angeborenen Stoffwechselkrankheit des Aminosäurestoffwechsels.

Die Riegel werden unter dem Namen PKU GOLIKE BARs verkauft und sorgen für eine verlängerter Aminosäurefreisetzung, wie aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Darüber hinaus berichtet das Unternehmen, ab dem 16. März 2023 kein Engagement bei der Silicon Valley Bank oder der Signature Bank zu haben. Ausserdem habe es Massnahmen ergriffen, um ein wesentliches Engagement bei der Credit Suisse zu beseitigen. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist Relief Therapeutics nicht bekannt, dass die Silicon Valley Bank oder die Credit Suisse wesentliche Auswirkungen auf die Geschäftspartner des Unternehmens, einschliesslich seiner Lieferanten und Lizenzpartner, haben könnten", heisst es in der Mitteilung weiter.

hr/rw