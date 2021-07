Relief Therapeutics übernimmt AdVita für mehrere Millionen Euro

Dieses ist in Privatbesitz und entwickelt Produkte und Strategien zur Verbesserung der Behandlung und Diagnose seltener Lungenerkrankungen.

Relief habe den AdVita-Aktionären für den Erwerb aller ausstehenden Aktien insgesamt 135'741'063 eigene Aktien bezahlt, teilte die Genfer Firma am Mittwoch mit, was einem Wert von 25 Millionen Euro entspreche. Darüber hinaus zahle Relief, abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer Ziele im Zusammenhang mit den Entwicklungsprogrammen von AdVita, Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro.

Mit der Übernahme von AdVita erhält Relief diverse Patentrechte.

pre/uh

Genf (awp)