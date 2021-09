Relief Therapeutics schreibt im Semester wegen gestiegener Kosten Verluste - Aktie dreht ins Minus

Da das Unternehmen noch keine Einnahmen hat, ergab sich unter dem Strich ein Verlust.

So ist der Dienstleistungsaufwand in den ersten sechs Monaten um mehr als 5 Millionen Franken auf 8,3 Millionen angestiegen. Die sei hauptsächlich den Entwicklungsaktivitäten für RLF-100 und ACER-001 geschuldet gewesen, teilte Relief Therapeutics am Freitag mit.

Auch der Personalaufwand vervielfachte sich auf 3,4 Millionen von 0,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Durchführung und Überwachung von Entwicklungs- und Verwaltungsprojekten habe zusätzliche Fachkräfte erfordert.

Die Rechts- und Verwaltungsdienstleistungen stiegen im Halbjahr auf 3,2 Millionen nach 0,4 Millionen. Sie spiegelten den Bedarf des Unternehmens an Rechts- und Fachdienstleistungen im Zusammenhang mit seinen Geschäftsaktivitäten, einschliesslich der Übernahme von APR und AdVita, wider.

Unter dem Strich resultierte damit ein Verlust von 14,7 Millionen Franken. Dass Relief im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 8,3 Millionen verbucht hatte, lag an buchhalterischen Massnahmen, wie die Gesellschaft seinerzeit erklärt hatte.

Die zur Verfügung stehenden Barmittel liegen laut Mitteilung per Berichtstag bei 40 Millionen Franken. Finanzierungsrunden seit Jahresbeginn sowie die Kotierung weiterer Aktien hätten dem Unternehmen ausreichend Mittel in die Kasse gespült, wird Finanzchef Jack Weinstein zitiert.

Unternehmenswandel schreitet voran

Bereits im Laufe des ersten Quartals 2020 hatte Relief die Entwicklungspläne für RLF100 (Aviptadil) geändert und begonnen, das Mittel bei mittelschwer und schwer erkrankten Corona-Patienten einzusetzen. Nun warte man auf die Entscheidung der US-Zulassungsbehörde über den Antrag auf Notfallzulassung für die intravenöse Darreichung von RLF-100 (Aviptadil). Eingereicht wurde der Antrag vom Partner NeuroRx.

Relief selbst habe sich in den vergangenen Monaten in ein voll integriertes, mehrere Produkte umfassendes biopharmazeutisches Unternehmen umgewandelt, wird Raghuram Selvaraju, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Relief, in der Mitteilung zitiert.

So habe man etwa mit der Übernahme von APR Applied Pharma Research SA (APR) die Pipeline für Spezialmedikamente erweitert und diversifiziert.

Die Relief-Aktie gewann zeiweise an der SIX 1,84 Prozent auf 0,1375 Franken. Nun gibt sie jedoch 1,11 Prozent auf 0,1335 Franken ab.

