Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9428 0.0%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’359 0.1%  Bitcoin 97’794 -1.5%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 65.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Rekordhoch: Bitcoinkurs erstmals über 124.000 Dollar
Swiss Re-Aktie: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
TKB-Aktie: Operative Ergebnissteigerung im Halbjahr
BKB-Aktie: Reingewinn im ersten Halbjahr 2025 verbessert
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Umsatzrückgang 14.08.2025 08:40:36

Relief Therapeutics-Aktie: Weniger Verlust im ersten Halbjahr

Relief Therapeutics-Aktie: Weniger Verlust im ersten Halbjahr

Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat im ersten Halbjahr 2025 leicht weniger Verlust geschrieben.

Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber Ende 2024.

Die gesamten Einnahmen verringerten sich auf 1,5 Millionen von 5,7 Millionen Franken im Vorjahr, heisst es im Halbjahresbericht vom Donnerstag. Der Umsatzrückgang sei in erster Linie auf den Wegfall von einmaligen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum sowie auf ein schlankeres Vermarktungsmodell und die frühere Monetarisierung von Lizenzgebühren zurückzuführen, hiess es in der Mitteilung. Der Rückgang habe aber durch anhaltende Kosteneinsparungen aus dem Jahr 2024 ausgeglichen werden können.

Die externen Verkaufs- und Vertriebskosten wurden in Höhe von 0,2 Millionen angegeben. Im Vorjahr hatte Relief hier Kosten in Höhe von 0,4 Millionen Franken ausgewiesen. Auch die Personalkosten wurden auf noch 2,7 Millionen gesenkt (Vorjahr 3,5 Mio). Die Ausgaben für externe Forschung und Entwicklung waren mit 0,6 Millionen ebenfalls etwas tiefer.

Unter dem Strich konnte damit der Verlust etwas weiter eingedämmt werden. Er belief sich auf 4,5 Millionen Franken nach 4,6 Millionen Franken im Vorjahr. 2023 lag das Minus noch bei 56,5 Millionen.

Die zur Verfügung stehenden Barmittel lagen per Ende Juni bei 12,5 Millionen Franken (Ende 2024: 10,7 Mio). Sie dürften den Betrieb bis Ende 2026 sichern, so Relief.

In den kommenden Monaten werde sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung wichtiger klinischer Programme konzentrieren, heisst es im Bericht. So werde etwa der Abschluss einer Studie zum Wirkstoff RLF-ODO32 erwartet. Zudem würde die IND-Zulassung für RLF-TD011 sowie die Durchführung der geplanten NeuroX-Transaktion weiter vorangetrieben.

sc/hr

Genf (awp)

Weitere Links:

Relief-Aktie +49 Prozent: FDA erteilt `Rare Pediatric Disease Designation` für RLF-TD011
Relief-Aktie verliert deutlich: FDA erteilt QIDP-Antrag für RLF-TD011 eine Absage
Relief Therapeutics will über Zusammenschluss mit NeuroX KI-Fokus ausbauen

Bildquelle: Screenshot,Relief Therapeutics

Nachrichten zu RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten