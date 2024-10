Relief Therapeutics-Aktie springt zweistellig hoch: Relief meldet positive Studienergebnisse für RLF-OD032

Zudem hat das Pharma-Startup in den USA den Antrag auf ein vorläufiges Patent angemeldet.

Man habe "weitere positive und unerwartete" Ergebnisse einer klinischen Studie kommuniziert, teilte Relief gleichentags mit. Diese würden die Grundlage für die neuen Patentanmeldungen bilden.

Das Mittel habe insbesondere im nüchternen Zustand ohne Wasser zu einer höheren Resorption von Sapropterindihydrochlorid im Vergleich zu dem Referenzprodukt geliefert. RLF-OD032 wird zur Behandlung der seltenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie erforscht.

Relief bewertet derzeit die Ergebnisse und treibe die Entwicklung voran. Ziel sei es, bis zum dritten Quartal 2025 einen Zulassungsantrag in den USA zu stellen.

Die Aktien von Relief Therapeutics verteuerten sich an der SIX am Freitag zeitweise um über 14 Prozent bis auf 6,80 Schweizer Franken. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 9,06 Prozent auf 6,50 Franken.

ra/kw

Genf (awp)