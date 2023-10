Relief Therapeutics-Aktie: Relief Therapeutics hat über 4000'00 ADRs in den USA im Handel

Damit habe man einen wichtigen Schritt für eine mögliche Kotierung der ADR an der US-Technologiebörse Nasdaq erreicht, teilte Relief Therapeutics am Dienstag mit.

Die ADR-Kotierung an der Nasdaq soll dabei ergänzend zur Kotierung der Aktien an der Schweizer Börse SIX erfolgen. Eine weitere Voraussetzungen dafür ist das Erreichen eines Marktpreises der ADR von 4 US-Dollar das Stück, zuletzt lag der Preis allerdings nur bei 2,50 Dollar. Sobald die 4-Dollar-Marke erreicht sei, werde man die Nasdaq-Notierung zügig vorantreiben, heisst es.

Die ADR von Relief können seit Mitte November 2021 in den USA ausserbörslich gehandelt werden. Depotbank dafür ist JPMorgan. Ein ADR ähnelt einem Aktienzertifikat, die es US-Investoren ermöglichen, Aktien ausländischer Firmen zu kaufen, ohne grenzüberschreitende oder währungsübergreifende Transaktionen tätigen zu müssen. Im Falle von Relief entspricht ein ADR einer Stammaktie des Unternehmens.

