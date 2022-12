Relief Therapeutics-Aktie: Relief Therapeutics gibt Aktien aus genehmigtem Kapital aus

Genf (awp) - Wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte, hat der Verwaltungsrat eine Erhöhung des Aktienkapitals um 1 Milliarde Aktien auf gut 5,6 Milliarden aus dem genehmigten Kapital gestattet.

Die neuen Aktien würden vollständig zum Nennwert von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Relief Therapeutics International SA, gezeichnet und am oder um den 22. Dezember 2022 an der SIX Swiss Exchange notiert. Nach dieser Emission werde Relief voraussichtlich etwa 1,2 Milliarden Aktien halten, die für künftige Finanzierungstransaktionen bereitgehalten würden. Bis zur Platzierung der eigenen Aktien bleibe die Anzahl der ausstehenden Aktien unverändert.

hr/ys