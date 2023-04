Relief Therapeutics-Aktie: Relief startet Initiative für genetische Arzneimittel

Bei Gao handle es sich um einen weltweit anerkannten Gentherapie-Pionier, teilte Relief am Montag mit.

In seiner beratenden Funktion werde Gao als "integrale Ressource" dienen. Er soll technische und strategische Beratung in Bezug auf gentherapeutische Zielmoleküle, Forschung und präklinische Entwicklung sowie strategische Forschungsallianzen leisten, während Relief an der Erweiterung seines Portfolios arbeitet.

Wie Relief weiter mitteilte, hat es eine Initiative für genetische Arzneimittel gestartet. Ziel sei es, "lebensverändernde und potenziell heilende Therapien" für Patienten zu entwickeln, die an verheerenden seltenen Krankheiten leiden würden, für die es derzeit keine Behandlungsmöglichkeiten gebe.

hr/tv

Genf (awp)