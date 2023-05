Relief Therapeutics-Aktie: Neue Relief-Aktien werden am Freitag erstmals gehandelt

Der letzte Handelstag mit den alten Aktien ist am 4. Mai, also am morgigen Donnerstag, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die neuen Aktien werden am Freitag erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Der Schritt erfolgt im Hinblick auf eine mögliche Kotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Konsolidierung der Aktien ermöglicht es Relief, die von der Nasdaq geforderten Mindestpreiskriterien zu erfüllen.

Der Reverse Split, also die Zusammenlegung der Stammaktien, stellt eine technische Anpassung dar. Der Schritt hat weder Auswirkungen auf den Wert des von den Aktionären gehaltenen Aktienportfolios noch auf die Marktkapitalisierung.

Bei der Zusammenlegung werden die Aktien beim Umtausch durch Anwendung des Verhältnisses auf die nächstniedrigere ganze Zahl der neuen zusammengelegten Namensaktien abgerundet. Die sich daraus ergebenden Bruchteile werden zu einem festen Preis in bar abgegolten, der dem dreitägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Relief-Aktien vor der Aktienzusammenlegung entspricht.

Genf (awp)