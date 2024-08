Relief Therapeutics-Aktie im Minus: Übernahme Lizenzgebühren

Die US-Finanzgesellschaft SWK Funding LLC übernimmt die Lizenzgebühren für die Medikamente Olpruva, Golike und Cambia. Relief erhält dafür bis zu 11 Millionen US-Dollar in bar.

Davon fliessen 5,75 Millionen direkt an Relief Therapeutics, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Weitere bis zu 5,75 Millionen sind an das Erreichen verschiedener Meilensteine gebunden.

So sollen 3,25 Millionen Dollar an Relief gehen, sollte der Quartalsumsatz von Olpruva bis zum Ende des dritten Quartals 2025 eine Höhe von 1,5 Millionen Dollar erreichen.

Ende April standen Relief Barmittel in Höhe von knapp 15 Millionen Franken für weitere Projekte zur Verfügung. Im Jahr 2023 rutschte Relief aufgrund hoher Wertberichtigungen und Abschreibungen tief in die Verlustzone. In der Folge verweigerten die Aktionäre dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung für das verlustreiche Geschäftsjahr.

SWK Holdings ist eine Finanzgesellschaft mit Fokus auf die Life-Sciences-Branche. Sie bietet Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an.

Die Relief Therapeutics-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 1,11 Franken.

