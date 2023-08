Relief Therapeutics-Aktie im Minus: Relief Therapeutics und Acer gehen Lizenz-Abkommen ein

Dieses bezieht sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung des Medikaments Olpruva. Dieses soll für Störungen des Harnstoffzyklus und mögliche weitere Indikationen eingesetzt werden.

Acer kauft Relief die Rechte für dieses Mittel ab und überweist dafür an Relief eine Vorabzahlung von 10 Millionen US-Dollar, wie Relief am Mittwoch mitteilt. In der Folge kann Relief für Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen bis zu 46,5 zusätzliche Millionen erhalten.

Ein früheres Agreement zwischen diesen beiden Firmen aus dem Jahr 2021 wird durch diese neue Übereinkunft ersetzt.

Papiere von Relief Therapeutics fallen am Donnerstag an der SIX zeitweise um 0,23 Prozent auf 2,18 Franken, nachdem sie sich anfangs noch stärker gezeigt hatten.

cf/

Genf (awp)