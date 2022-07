Relief Therapeutics-Akite verliert: Weiterer Schritt in Richtung NASDAQ-Kotierung

Denn die US-Börsenaufsicht SEC hat ein sogenanntes "Registration Statement" von Relief Therapeutics für wirksam erklärt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Schritte sind Teil der laufenden Bemühungen von Relief, American Depositary Receipts (ADRs) an der NASDAQ-Börse zu kotieren. Noch ist allerdings unklar, ob Relief in der Lage ist, die Voraussetzungen für eine solche Kotierung zu erfüllen und ob die NASDAQ den Antrag auf Kotierung dann auch tatsächlich genehmigt.

Ram Selvaraju, der Verwaltungsratspräsident des Unternehmens, liess sich derweil trotzdem bereits optimistisch zitieren: Die Registrierung von Relief als meldepflichtiges Unternehmen in den USA sei ein entscheidender Schritt in Richtung des Ziels, die ADRs an der NASDAQ zu kotieren, sagte er laut Communiqué.

Die Aktie von Relief Therapeutics verliert im Schweizer Handel zeitweise 4,15 Prozent auf 0,0323 CHF.

Genf (awp)