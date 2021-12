Relief-Partner NRx mit neuen Sicherheitsdaten für Corona-Kandidaten Aviptadil

NRx habe ein neues Sicherheitsupdate dazu bekannt gegeben, das in der vom US National Institutes of Health (NIH) geförderten Phase-III-Studie ACTIV-3b Critical Care getestet werde, heisst es in einer Mitteilung von Relief vom Mittwoch.

Laut NRX hat das "Independent Data Safety Monitoring Board" bei der Studie in seiner dritten planmässigen Analyse nach der Überprüfung von insgesamt 348 Patienten keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt und die Fortsetzung der Studie empfohlen. In der Pressemitteilung heisst es weiter, dass die Studie für eine weitere Aufnahme von 640 Patienten freigegeben worden sei.

