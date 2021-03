Relief-Partner NeuroRx führt Studie zu Aviptadil mit TFF Parmaceuticals durch - Relief-Aktie klettert

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werde derzeit der Einsatz von Aviptadil als Trockenpulver unter Verwendung der Dünnschicht-Gefriertechnologie von TFF Pharmaceuticals geprüft, teilte Relief am Montag mit.

Mit der Technologie könnten hochwirksame Pulver produziert werden, die nur minimale Mengen inaktiver Inhaltsstoffe erforderten, heisst es weiter. So gelangten rund 75 Prozent des Arzneimittels direkt in die Lunge. Ausserdem könne das Pulver bei Raumtemperatur versandt werden, womit die Notwendigkeit einer Kühlkette entfalle.

NeuroRx treibt für Relief die klinische Entwicklung und die Einreichung von Zulassungsanträgen von Aviptadil in den USA voran. Das Mittel wird derzeit zum Einstz an Coronapatienten geprüft.

Für Papiere von Relief Therapeutics geht es am Montagvormittag an der SIX um 6,44 Prozent bergauf auf 0,28 Schweizer Franken.

Genf (awp)